LIVE Torino-Crotone: formazioni e prepartita in diretta - Toro.it

Torino-Crotone, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Settima giornata di campionato: Torino-Crotone si gioca prima della nuova pausa della serie A, che nel prossimo weekend lascerà spazio agli impegni delle Nazionali. Si affrontano due delle tre squadre che hanno subito più gol finora: sono 16 i palloni che ha finora dovuto raccogliere Sirigu dal fondo della propria porta, 17 quelli invece raccolti da Cordaz. La squadra di Giampaolo, in settimana, ha lasciato l’ultimo posto in classifica, che condivideva proprio con il Crotone, avendo battuto 2-1 il Genoa nel recupero della terza giornata: con un’altra vittoria avrebbe la possibilità di lasciare anche la zona retrocessione. Segui Torino-Crotone, in diretta, su Toro.it.

Torino-Crotone: il prepartita

Ore 12.45 C’è il sole su Torino, dove fra più di due ore la formazione granata affronterà il Crotone cercando di conquistare la prima vittoria casalinga di questo campionato. Marco Giampaolo ha recuperato Simone Zaza, che è stato costretto a saltare tutte le ultime partite, ma deve ancora rinunciare a Vincenzo Millico e ad Armando Izzo. Tra i convocati ci sono anche Andrea Belotti, Gleison Bremer e Federico Bonazzoli, che in settimana hanno svolto qualche allenamento differenziato rispetto ai compagni di squadra, ma sono pienamente recuperati e a disposizione per questa partita.

Torino-Crotone: le probabili formazioni

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Ujkani, Bremer, Buongiorno, Murru, Singo, Ansaldi, Segre, Gojak, Edera, Bonazzoli, Zaza. Allenatore. Giampaolo

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pereira, Benali, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. A disposizione. Festa, Crespi, Cuomo, Djidji, Golemic, Crociata, Eduardo, Petriccione, Rojas, Rispoli, Zanellato, Siligardi. Allenatore. Stroppa

Torino-Crotone: dove vederla in TV e in streaming

La partita Torino-Crotone, in diretta, è trasmessa su Sky Calcio 2 (canale 253 del satellite e canale 484 del digitale terrestre). La gara di campionato è trasmessa anche in diretta streaming su Sky Go e Now TV. Su Toro.it la diretta web dell’incontro.

Torino-Crotone: le formazioni ufficiali

Torino-Crotone: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 15.00