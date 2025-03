Torino-Empoli, le formazioni ufficiali: Lazaro e Walukiewicz recuperati. Gineitis dal 1′ al fianco di Ricci

Si avvicina il calcio d’inizio di Torino-Empoli, sfida valida per la 29^ giornata di Serie A. Tutto pronto per il tecnico Paolo Vanoli, che sorride in vista del match di questa sera. Recuperati infatti Walukiewicz, che partirà titolare, e Lazaro in panchina dal 1′. La grande novità riguarda però il centrocampo. È infatti il turno di Gineitis, schierato al fianco di Ricci, con Casadei sulla trequarti. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Empoli.

Torino-Empoli, le formazioni ufficiali

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Gineitis, Elmas; Casadei, Vlasic; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Sosa, Dembelé, Linetty, Tameze, Lazaro, Ilic, Karamoh, Salama Allenatore: Vanoli.

Empoli (4-3-2-1): Silvestri; Gyasi, Marianucci, Ismajili, Sambia; Henderson, Grassi, Pezzella; Cacace, Esposito; Kouame. A disp. Seghetti, Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Colombo, Tosto, Bacci, Asmussen, Campaniello, Konate. All. D’Aversa