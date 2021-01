Le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina, 20^ giornata di Serie A 2020/2021: Nicola conferma il 3-5-2 e lancia Buongiorno dal primo minuto

Il secondo Torino di Nicola non cambierà quasi per nulla rispetto al primo, quello di Benevento. Per la sfida casalinga contro la Fiorentina, il tecnico di Vigone – subentrato a Giampaolo – punta ancora sul 3-5-2. L’assente annunciato è Armando Izzo, fuori per infortunio: il 5 sarà sostituito da Bremer nel pacchetto completato per il resto da Lyanco e dalla sorpresa Buongiorno, preferito a Rodriguez. Al netto delle due novità nel terzetto, l’undici vede confermata la coppia d’attacco composta da Zaza e Belotti. Sulle fasce giostreranno ancora Singo e Ansaldi, mentre Lukic e Linetty saranno le mezzali accanto a Rincon.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Rosati, Rodriguez, Murru, Baselli, Gojak, Segre, Edera, Bonazzoli, Verdi. All. Nicola.

Fiorentina (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Venuti, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. A disp. Terracciano, Ricco, Barreca, Igor, Caceres, Borja Valero, Pulgar, Callejon, Kouame, Montiel. All. Prandelli.