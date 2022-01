Torino-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Praet e Brekalo alle spalle di Sanabria, c’è attesa per l’esordio di Gemello

Quella di oggi è una giornata che Luca Gemello nn dimenticherà di certo: con Milinkovic-Savic indisponibile e Berisha non al meglio per via di un problema muscolare, l’ex Primavera è infatti chiamato a difendere la porta granata in Torino-Fiorentina. Per lui si tratta della prima partita in assoluto in serie A. Pjaca e Pobega, anche loro non al top della condizione, partono dalla panchina, è così che si rivede in mezzo al campo dal primo minuto Mandragora mentre Praet e Brekalo agiscono alle spalle di Sanabria. Nella Fiorentina parte dalla panchina Ikoné mentre Vlahovic è confermato come terminale offensivo.

Torino-Fiorentina: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Gemello; Dijdij, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. A disp. Berisha, Sava, Izzo, Zima, Buongiorno, Baselli, Pobega, Kone, Warming, Linetty, Pjaca, Zaza. All.: Juric

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. A disp. Rosati, Dragowski, Venuti, Nastasic, Igor, Terzic, Pulgar, Ikoné, Maleh, Castrovilli, Kokorin, Saponara, All. Italiano.