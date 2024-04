Torino-Frosinone, le formazioni ufficiali: confermata la scelta di Okereke in attacco, Vojvoda preferito a Lazaro sulla sinistra

David Okereke titolare, Antonio Sanabria in panchina: è questa la scelta di Ivan Juric per la partita contro il Frosinone. Il tecnico ha deciso di rilanciare dal primo minuto il nigeriano, dopo che il paraguaiano non aveva convinto nelle precedenti gare. A sinistra Mergim Vojvoda ha vinto il ballottaggio con Valentino Lazaro, mentre in mezzo al campo si rivede Ivan Ilic. Nel Frosinone c’è Walid Cheddira in attacco mentre l’ex Demba Seck parte dalla panchina.

Torino-Frosinoine: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Lovato, Lazaro, Masina, Ciammaglichella, Silva, Kabic, Sanabria. All. Paro.

Frosinone (3-5-2): Turati; Lirola, Romagnoli, Okoli; Zortea, Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Cheddira. A disp. Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Gelli, Monterisi, Kaio Jorge, Reinier, Garritano, Ibrahimovic, Cuni, Seck, Ghedjemis, Kvernadze, Baez. All. Di Francesco.