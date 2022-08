Le formazioni ufficiali di Torino-Lazio: ecco le scelte di Juric e Sarri. Il Toro (per ora) lascia ancora Lukic in panchina

Reintegrato ma per ora in panchina: Ivan Juric sceglie di privarsi di Sasa Lukic per la seconda partita consecutiva e lo mette tra le riserve per Torino-Lazio. Il serbo, dopo l’ammutinamento pre-Monza e le scuse è tornato tra i convocati ma non ancora per giocare dal primo minuto. Sarà ancora Linetty ad affiancare Ricci. Nel Toro, per il resto, ci sono poche sorprese e tante conferme. Buongiorno si sistemerà al centro della difesa con Djidji e Rodriguez al suo fianco. Singo e Aina presidieranno gli esterni, con Vlasic e Radonijc a supporto di Sanabria. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Lazio.

Torino-Lazio, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Aina; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Schuurs, Segre, Lukic, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Seck, Vojvoda, Garbett. Allenatore: Juric.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; S. Milinkovic Savic, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Adamonis, Magro, Marcos Antonio, Pedro, Luis Alberto, Cancellieri, Casale, Romero, Hysaj, Radu, Gila, Basic. Allenatore: Sarri.