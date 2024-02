Torino-Lecce, diretta della partita del campionato di Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Lecce è la partita che apre la 25a giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Dopo i pareggi contro Salernitana e Sassuolo, che hanno lasciato un po’ di delusione nell’ambiente, la squadra granata non può permettersi altri passi falsi e ha bisogno dei tre punti se vuole provare a rincorrere la qualificazione a una coppa europea. Di fronte però trova una squadra impegnata nella lotta salvezza. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 19 allo stadio Olimpico Grande Torino: segui Torino-Lecce in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Lecce: il prepartita

Ore 17.00 – La partita di andata, al Via del Mare, fu decisa da un gol di Alessandro Buongiorno, uno dei tanti assenti nel pacchetto arretrato di questa sera. Ivan Juric deve infatti fare a meno anche di Perr Schuurs (la cui stagione, come è noto, è già finita) e Ricardo Rodriguez, oltre che dello squalificato Adrien Tameze, giocatore che spesso è stato utilizzato nella linea di difesa. Il tecnico ritorna però Karol Linetty e Pietro Pellegri, entrambi assenti contro il Sassuolo nel precedente turno di campionato a causa della febbre. Febbre che ora ha fermato il neoacquisto Uros Kabic.

Torino-Lecce: le probabili formazioni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Sazonov, Vojvoda, Linetty, Gineitis, Savva, Okereke, Sanabria. All. Juric.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. A disp. Borbei, Samooja, Dorgu, Rafia, Touba, Blin, Berisha, Gonzalez, Banda, Burnete, Pierotti, Piccoli. All. D’Aversa.

Dove vedere Torino-Lecce in streaming e in TV

Torino-Leccce in diretta sarà trasmessa da Dazn, la piattaforma che detiene i diritti della partite di Serie A. In streaming sarà possibile vedere la partita del Toro di oggi utilizzando i dispositivi compatibili, come Smart tv, tablet, smartphone, pc.

Torino-Lecce: le formazioni ufficiali

Torino-Lecce: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 19.00