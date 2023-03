Ecco dove vedere Torino-Napoli in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 19 marzo alle ore 15

Torna il weekend e con esso la Serie A, che vede il Torino impegnato con il Napoli. Entrambe le formazioni in fiducia e a caccia di obiettivi importanti: i partenopei restano in vetta alla classifica e portano avanti la propria avventura in Champions. I granata invece vogliono tentare di conquistare un posto nelle Coppe europee. In palio ci sono quindi tre punti importanti. La sfida, in programma al Grande Torino alle ore 15, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, la piattaforma digitale che ha acquisito i diritti televisivi per il triennio in corso. L’app è disponibile su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.