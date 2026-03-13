La probabile formazione del Parma per la sfida contro il Torino: Valenti rientra dalla squalifica

In occasione della 29a giornata di Serie A il Torino ospiterà il Parma nell’anticipo del venerdì sera all’Olimpico Grande Torino. Per la gara di stasera alle 20:45 Cuesta non potrà contare su Bernabè, Valenti torna invece a disposizione dopo aver scontato la squalifica. In seguito, le probabili scelte del tecnico degli emiliani.

Dubbio in porta per Cuesta

Ballottaggio in porta per Cuesta in vista della sfida contro il Torino. Nell’ultima uscita contro la Fiorentina il tecnico spagnolo ha schierato Corvi, ma si apre uno spiraglio anche per il rientro Suzuki, out ormai da più di tre mesi ma tornato dall’infortunio. Un dubbio che l’allenatore scioglierà anche in base a quelle che saranno le sensazioni prima del match del Grande Torino.

Nel 4-3-2-1 degli emiliani, a destra confermato dal primo minuto capitan Del Prato, con Valeri sulla corsia sinistra e Troilo e il rientrante Valenti come centrali.

Strefezza-Ondrejka-Pellegrino in attacco

In difesa potrebbe rivedersi anche Britschgi, che ha saltato la sfida contro la Fiorentina per un problema alla coscia rientrando però negli ultimi allenamenti e quindi a disposizione dell’allenatore. I tre di centrocampo saranno, con ogni probabilità, Keita, Sorensen e Nicolussi Caviglia, quest’ultimo verso una maglia da titolare data anche l’indisponibilità di Bernabè. In attacco confermassimo Pellegrino – bestia nera del Torino e già protagonista, oltre alla scorsa stagione, pure nella sfida di andata -, con Ondrejka e Strefezza alle sue spalle

La probabile formazione del Parma

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Cuesta per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Parma (4-3-2-1): Suzuki, Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Keita, Nicolussi Caviglia, Sorensen; Strefezza, Ondrejka, Pellegrino. A disp: Corvi, Rinaldi, Carboni, Circati, Ndiaye, Ordonez, Cremaschi, Estevez, Oristanio, Elphege, Britschgi. All: Cuesta

Indisponibili: Frigan, Almqvist, Bernabè