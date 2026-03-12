Le parole dell’allenatore del Parma Carlos Cuesta durante la conferenza stampa pre partita di Torino-Parma

Il tecnico gialloblù ha parlato in conferenza stampa per quanto riguarda la partita di domani sera contro il Torino, anche al Parma servono gli ultimi decisivi punti per definire (se già non lo fosse) raggiunta la salvezza, ci si aspetta un match complesso da ambe due le parti.

La conferenza stampa

Innanzitutto si è chiesto a Cuesta quanto punti studio dell’avversario, data la capacità del parma di impedire di imporre il proprio gioco agli avversari: “Fa parte della costruzione. Bisogna pensare cosa ci avvicina al risultato: gli avversari fanno parte della partita.”

In seguito si è parlato di classifica, guardando non tanto in basso quanto in alto, con una Lazio vicina, si è chiesto se ci fosse la volontà di alzare l’asticella dell’obiettivo; Cuesta ha risposto così: “L’obiettivo più grande è sfruttare ogni giorno al massimo. Questo porta a raggiungere gli obiettivi. Dare il massimo ogni giorno per portare quanti punti più punti a casa. Ci concentriamo su di noi”.

Successivamente, sull’aspetto tattico si è chiesto quali possano essere le opzioni che verranno adottate a centrocampo per la sfida di Torino, aggiungendo alcune parole sul giocatore Benja Cremaschi, che seppur centrocampista di natura, con Cuesta ha trovato spazio nel ruolo di quinto, ecco le parole del tecnico: “Dobbiamo sapere che ci saranno tanti duelli e avere le capacità di combinare bene e di difendere bene nelle situazioni di 50 e 50. Dobbiamo inserirci, ricevere tra le linee e andare a far gol ed evitare di prenderle. Cremaschi è un giocatore versatile, può ricoprire diversi ruoli. Si è allenato a lungo come quinto e abbiamo visto i suoi sviluppi. Ha lavorato con l’idea di essere pronto nel momento possibile. Lui si è fatto trovare pronto e lo ha dimostrato in partita. Questo dice molto sulla sua mentalità. È anche un esempio di cosa è questo gruppo, ha quella mentalità di fare tutto ciò che è necessario per avere il risultato”.

Si è poi chiesto in generale cosa dovrà fare bene il Parma per portare dalla sua parte la partita, Cuesta è stato sintetico ma preciso a riguardo: “Bisognerà saper sfruttare bene gli spazi, gestire la transizione, difendere bene, essere aggressivi e completi. Per vincere serve fare tante cose e tutte bene, come dominare nelle aree di rigore. Vanno gestiti i momenti sia nella fase difensiva che in quella offensiva”.

Su D’Aversa

In conclusione, dopo aver confermato la piena disponibilità di Britschgi, Cuesta ha detto cosa pensa dell’allenatore del Torino Roberto D’Aversa, ex conoscenza del Parma, con cui ha ottenuto buoni risultati negli anni passati: “Ho conosciuto D’Aversa in un evento e ci ho scambiato due parole. Mi è parsa una persona molto educata”.