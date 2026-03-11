Il tecnico granata venerdì tornerà a sfidare la sua ex squadra, la stessa con cui esordì da allenatore nel campionato di Serie A

La sfida tra Torino e Parma sarà una gara che porterà al suo interno ben più dei tre punti in palio. Contro i ducali, i granata cercheranno il riscatto dopo la sconfitta nel girone di andata firmata dalla doppietta di Pellegrino, che contro i granata sembra trovare sempre con facilità la rete.

Oltre alla voglia di rivalsa, il prossimo incontro porterà con sé anche un’altra sfida: quella tra Roberto D’Aversa e il suo passato. Il tecnico granata affronterà, insieme ai suoi giocatori, la sua ex squadra e proverà a ottenere un risultato utile per la sua nuova formazione proprio contro quella che gli diede l’opportunità di esordire da allenatore nel campionato di Serie A.

L’ascesa con il Parma

Dopo aver intrapreso la sua carriera da allenatore alla Virtus Lanciano nel 2014, Roberto D’Aversa, dopo quasi due stagioni, venne nominato tecnico del Parma, squadra che guidò dal 2016 al 2020, prima di tornare per una breve parentesi nella seconda metà della stagione 2020-2021. Alla guida dei ducali, l’attuale allenatore granata fu protagonista di un percorso estremamente positivo, conquistando due promozioni in due anni e riuscendo così a raggiungere la Serie A. Dopo aver ottenuto la promozione in Serie B nella stagione 2016-2017, D’Aversa completò un’altra storica scalata l’anno successivo, centrando la promozione in Serie A e conquistando poi due salvezze consecutive prima di concludere la sua esperienza a Parma.

Contro il Parma per risalire

Nonostante il forte legame che lo unisce alla sua ex squadra, Roberto D’Aversa dovrà ora provare a ottenere un risultato positivo contro il Parma, che sulla carta appare una delle dirette concorrenti del Torino. Per entrambe le squadre si tratterà di una sfida delicata: tutte e due cercheranno infatti di aumentare con un buon margine il distacco dalla zona retrocessione della Serie A. In caso di successo del Torino, i granata salirebbero così a 33 punti, portandosi ad appena una lunghezza di distanza dai ducali.