Il Cholito è a quota sei, a quattro gol dal traguardo: l’ultima volta è accaduto a Verona, quando ne fece 17

Fino ad ora non può che non definirsi positiva la prima stagione di Simeone al Torino. Attualmente il Cholito è insieme a Vlasic il miglior realizzatore della rosa di D’Aversa in Serie A, grazie alle 6 reti collezionate dall’inizio del campionato (7 quelle di Vlasic, considerata la rete in Coppa Italia al Modena).

In attesa di un finale di stagione che si preannuncia decisamente importante per il Torino, Simeone dovrà cercare di ritornare a gonfiare la rete con i ritmi più frequenti con cui aveva abituato la tifoseria all’inizio della stagione. Al Cholito mancano ora 4 reti per raggiungere la doppia cifra, un traguardo che renderebbe decisamente merito al suo ruolo nella squadra e alla sua importanza nella rosa.

10 partite per raggiungere la doppia cifra

Per farlo, Simeone nelle prossime gare dovrà cercare di trovare la rete con regolarità anche contro le squadre più competitive del campionato. Tra queste, il Torino nel girone di ritorno dovrà ancora vedersela con Milan, Inter e Juventus, che fino all’ultima giornata cercheranno di ottenere punti preziosi per un migliore piazzamento. Oltre a queste “Big” del calcio italiano, i granata si vedranno immersi in una sessione di sfida contro squadre di medio-bassa classifica, molte delle dirette concorrenti contro cui il Torino cercherà di prevalere per mantenere la permanenza in Serie A.

Possibile doppia cifra dopo 4 anni

L’ultima volta che Simeone riuscì a realizzare più di 10 gol in campionato, fu nella stagione 2021/2022, quando nella sua prima e unica stagione al Verona riuscì a realizzare ben 17 gol. A eccezione della sua parentesi a Napoli, il Cholito da quando è arrivato in Serie A ha sempre realizzato più di 10 gol in campionato al primo anno con una nuova squadra.

Prima di Verona, l’argentino riuscì nell’impresa anche a Cagliari, nella stagione 2019/2020, in cui realizzò 12 gol. A confermare questo dato, ci sono anche le sue prime esperienze in Italia, con Genoa e Fiorentina, con cui realizzo rispettivamente 12 e 14 gol nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018.