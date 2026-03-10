Il portiere dopo aver ricevuto il premio “Amico dei Bambini… Un Esempio per Loro” ha rilasciato qualche dichiarazione sul Torino

Paleari in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini ha ricevuto il premio “Amico dei Bambini… Un esempio per loro”, insieme ad altri giocatori della Serie A come Bartesaghi, Bisseck, Baschirotto e Pellegrino.

In occasione di questo evento, come ha riportato Tuttosport, l’estremo difensore granata ha anche condiviso alcune parole sulla situazione che sta vivendo al Torino: “Non è facile giocare in una situazione come quella attuale”. Sull’imminente sfida contro il Parma, Paleari ha commentato che dovrà cercare di arginare Pellegrino, l’attaccante presente in occasione della presentazione del premio: “Venerdì sera incontreremo Mateo Pellegrino, “il nostro killer preferito”. Ci ha segnato due gol nella gara di andata, e ha realizzato una doppietta la scorsa stagione Milinkovic-Savic. Lo so, dovrò essere più furbo di lui“.