Il portiere dopo aver ricevuto il premio “Amico dei Bambini… Un Esempio per Loro” ha rilasciato qualche dichiarazione sul Torino
Paleari in occasione della presentazione del 21° Torneo Amici dei Bambini ha ricevuto il premio “Amico dei Bambini… Un esempio per loro”, insieme ad altri giocatori della Serie A come Bartesaghi, Bisseck, Baschirotto e Pellegrino.
In occasione di questo evento, come ha riportato Tuttosport, l’estremo difensore granata ha anche condiviso alcune parole sulla situazione che sta vivendo al Torino: “Non è facile giocare in una situazione come quella attuale”. Sull’imminente sfida contro il Parma, Paleari ha commentato che dovrà cercare di arginare Pellegrino, l’attaccante presente in occasione della presentazione del premio: “Venerdì sera incontreremo Mateo Pellegrino, “il nostro killer preferito”. Ci ha segnato due gol nella gara di andata, e ha realizzato una doppietta la scorsa stagione Milinkovic-Savic. Lo so, dovrò essere più furbo di lui“.
Alberto Alberto…fossi in te la smetterei di lamentarmi per il pubblico se no poi mi vien da pensare che oltre ad essere un misero mestierante dei pali tu ci capisca poco anche di tutto il resto.
L’ambiente potrebbe anche peggiorare se TDC non leva le tende e non se ne va. Voi giocatori dovete capire che TDC per il Toro è il male assoluto. Fategli capire anche voi che il suo tempo è finito.
Caro Paleari,non hai capito un ca..zo!se l’ambiente così non ti piace,prenditela col tuo Presidente!anzi,la prossima volta che verrà a raccontarvi le solite ca.ga.te al Filadelfia,tu e i tuoi colleghi diteglielo in faccia che non vi piace giocare in un ambiente che è così per colpa sua
Semplice,no?
👍…io gli consiglierei un giretto a Masio, prima che venga ripulito tutto.