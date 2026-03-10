In vista della prossima sfida contro il Torino, Cuesta proverà a recuperare alcuni giocatori, la cui partecipazione però resta ancora incerta

Con il termine della 28ª giornata di Serie A è già tempo di concentrarsi sulla prossima sfida. Come nell’ultimo turno, il Torino inaugurerà la giornata di venerdì sera, ospitando il Parma tra le mura di casa. Entrambi gli allenatori cercheranno di recuperare il maggior numero possibile di giocatori dall’infermeria, ma al momento la partecipazione di alcuni di loro resta ancora in forte dubbio.

Bernabé e Britschgi ancora in dubbio

Dopo aver saltato l’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, Cuesta contro il Torino tenterà di recuperare Bernabé e Britschgi dall’infermeria. Entrambi non dovrebbero aver rimediato un infortunio grave, ma in occasione dell’allenamento odierno, i due giocatori hanno ancora condotto esercitazioni a parte. Lo spagnolo ha rimediato un problema fisico nel corso di una delle ultime sessioni di allenamento che hanno preceduto la sfida contro la Fiorentina, mentre lo svizzero ha lamentato un problema muscolare alla coscia sinistra. Nei prossimi giorni proseguiranno gli allenamenti e le valutazioni, ma la loro presenza contro il Torino rimane ancora in dubbio.

Gli attaccanti indisponibili

Oltre ai due giocatori in dubbio, contro il Torino sarà invece certa l’assenza di Almqvist e Frigan. Lo svedese diverse settimane fa è stato fermato da una lesione muscolare di alto grado al flessori, e il suo recuperò sembra essere programmato per la fine del mese. Il croato invece, dopo essersi rotto il crociato non ha registrato neanche un apparizione in campionato, ma il suo rientro stimato verso metà aprile sembra essere sempre più vicino.