Una sola partenza da titolare nelle ultime 10 di campionato, il centrocampista sempre più ai margini del Torino Primavera

Durante la carriera, ogni giocatore può incontrare periodi difficili che mettono alla prova le proprie prestazioni, anche per chi era considerato un prezioso elemento per il futuro.

Tra questi potrebbe rientrare anche Perciun, il giovane centrocampista granata che in pochi mesi è passato dall’essere un giocatore di Serie A a una seconda scelta della Primavera. Nelle ultime 10 partite, il giocatore è partito titolare solamente una volta nella formazione del tecnico Baldini, e da allora, si sono susseguite numerose mancate convocazioni e una discreta serie di panchine.

14 presenze in 29 giornate di campionato

Dopo non essere riuscito a ritagliarsi spazio nelle rotazioni delle convocazioni di Baroni con il Torino, Perciun è tornato stabilmente a disposizione della Primavera granata. Nella prima parte di stagione, caratterizzata da numerosi esiti negativi, il moldavo si è spesso distinto come uno dei migliori della rosa, come testimoniano anche i suoi3 assist realizzati. Tuttavia, dalla 12esima giornata, Perciun ha disputato solamente 4 gare, non riuscendo più a inserirsi in una Primavera che recentemente è tornata a condurre una serie di prove positive in campionato, che hanno anche permesso ai granata di uscire, almeno momentaneamente, dalla zona retrocessione.

Un finale di stagione per tornare in auge

A breve verranno comunicati gli elenchi dei convocati delle rispettive nazionali, e considerando il ridotto minutaggio ottenuto nell’ultimo periodo, sembra difficile prevedere se Perciun riuscirà a guadagnarsi un posto con la Moldavia. Nel prossimo finale di stagione, il centrocampista dovrà tentare di risalire le gerarchie all’interno della squadra per riuscire a imporsi in una Primavera che sta lentamente carburando, cercando così di costruire una progressiva risalita verso il campionato di massima serie italiano e ritagliarsi un ruolo da protagonista.