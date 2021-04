Le formazioni ufficiali di Torino-Roma: Nicola conferma Verdi mezzala ma rinuncia a Rincon. Torna Nkoulou

Torna Nkoulou dal primo minuto, ma sorpresa Davide Nicola rinuncia a Rincon e manda in campo Lukic. Nelle formazioni ufficiali di Torino-Roma ci sono alcune sorprese, in particolare in campo granata. Nel 3-5-2, guidato in attacco da Sanabria e Belotti, non figura ancora Wilfried Singo, rientrato da poco: a destra ci sarà Vojvoda, con Ansaldi dalla parte opposta. Confermato, invece, Verdi nel ruolo di mezzala: il 24 è alla terza partita da titolare nella nuova posizione. Di seguito l’elenco completo dei ventidue in campo.

Serie A 2020/2021, Torino-Roma: le formazioni

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Baselli, Gojak, Zaza, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Linetty, Rincon, Buongiorno. Allenatore: Nicola

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibañez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Pedro, Perez; Mayoral. A disposizione: Pau Lopez, Fuzato, Karsdorp, Juan Jesus, Dzeko, Santon, Mancini, Pastore, Diawara, Calafiori, Mkhitaryan. Allenatore: Fonseca