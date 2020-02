Le ultime dal "Grande Torino": Longo col 3-4-3, c'è Berenguer - Toro.it

Le ultime news e le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria, anticipo delle ore 18 della 23^ giornata di Serie A 2019/2020

Cambia poco, sulla carta, Moreno Longo. Il nuovo tecnico del Torino sceglie il 3-4-3 per il suo esordio sulla panchina granata e contro la Sampdoria schiera Verdi e Berenguer sulle ali, con Belotti al centro dell’attacco. Lo spagnolo vince dunque il ballottaggio con Edera, che parte dalla panchina al pari di Vincenzo Millico. A centrocampo ci sono Rincon e Lukic, mentre in difesa c’è il ritorno di Lyanco dal primo minuto: è la prima volta dal 2 novembre scorso, giorno del derby contro la Juventus. Per la sua Samp, Ranieri punta sul 4-3-1-2, con Ramirez alle spalle del duo Gabbiadini-Quagliarella.

Torino-Sampdoria: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disp.: Ujkani, Rosati, Singo, Bremer, Djidji, Ansaldi, Meité, Adopo, Edera, Millico. All. Longo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. A disp.: Seculin, Augello, Vieira, Chabot, Barreto, Bonazzoli, Jankto, La Gumina, Maroni, Leris, Yoshida, Bertolacci. All. Ranieri