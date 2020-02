La probabile formazioni del Torino: Longo debutta col 3-4-3, in attacco c'è Verdi - Toro.it

Probabile formazione Torino / In difesa la novità sarà Lyanco, Ansaldi è tornato tra i convocati ma contro la Sampdoria partirà dalla panchina

Nei numeri e nei volti il primo Torino di Moreno Longo sarà molto simile all’ultimo di Walter Mazzarri, le differenze che, allenatore in primis, ci si aspetta di vedere sono nell’atteggiamento, nella voglia, nella determinazione. Il Toro, anche per via di alcune assenze (fra tutte quelle di Simone Zaza che non consente al neo tecnico di provare il numero 11 in coppia con Andrea Belotti) ripartirà dal 3-4-3, con i due attaccanti esterni che agiranno in una posizione più avanzata ma meno centrale rispetto al recente passato.

Probabile formazione Torino: Edera insidia Berenguer

Longo potrà contare su Verdi: l’infortunio muscolare patito dal numero 24 contro il Lecce si è rivelato meno grave del previsto, tanto che l’ex Napoli ha lavorato tutta la settimane con i propri compagni. Sarà proprio Verdi uno dei tre attaccanti: Longo vuole sfruttare le sue qualità nell’uno contro uno, per questo gli chiederà di partire più largo sulla fascia, per poi accentrarsi e andare alla conclusione o cercare l’assist per un compagno. Al centro dell’attacco ci sarà Andrea Belotti, mentre a completare il tridente dovrebbe essere Alejandro Berenguer. Ma occhio a Simone Edera: l’ex Primavera insidia lo spagnolo e potrebbe essere la mossa a sorpresa di Longo.

Per quanto riguarda la difesa, davanti al confermassimo Salvatore Sirigu agiranno, da destra a sinistra, Armando Izzo, Nicolas Nkoulou e Lyanco: quest’ultimo è infatti in vantaggio nel ballottaggio con Gleison Bremer e Koffi Djidji. Sulla fascia destra troverà spazio Lorenzo De Silvestri, a sinistra invece confermato Ola Aina, considerato anche che Cristian Ansaldi è sì tra i convocati ma ha un minutaggio ridotto. Completano l’unici granata Tomas Rincon e Sasa Lukic.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Rincon, Lukic, Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. A disposizione. Ujkani, Rosati, Singo, Bremer, Djidji, Ansaldi, Meité, Adopo, Edera, Millico. All. Longo.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Baselli, Zaza.