Probabile formazione Sampdoria: con il Toro, pochi cambiamenti

Probabile formazione Sampdoria / I neoarrivati partiranno dalla panchina. Poche variazioni rispetto alla sfida con il Napoli

E’ il turno di Torino-Sampdoria, sfida valida per la 23^ giornata di campionato. Con il cambio allenatore, i granata sono in fase di assestamento e la partita contro i blucerchiati in casa sarà vitale per cominciare col piede giusto l’avventura di Longo. La Samp dal canto suo, arriva da una beffa con il Napoli e la vittoria porterebbe punti preziosi. Il mercato fatto dal club genovese è stato positivo ma La Gumina e Yoshida non sono ancora pronti secondo Ranieri. Assente invece per infortunio Ferrari. Chi invece è di nuovo a disposizione è Quagliarella, il grande ex della partita, Jankto e Ramirez.

Poche variazioni per Ranieri rispetto all’ultima sfida

Solito 4-4-2 per Ranieri, che non dovrebbe cambiare molto in difesa. Confermato tra i pali Audero, con Colley, Tonelli e Augello in difesa. Bereszynski è la novità del reparto, con Thorsby che ha giocato nell’ultima sfida ma che dovrebbe invece partire da una posizione più avanzata. Con lui a centrocampo, Linetty, Ekdal e Ramirez. Jankto potrebbe quindi partire dalla panchina. Per quanto riguarda invece la coppia offensiva, dovrebbero essere confermati Gabbiadini e Quagliarella, a disposizione secondo le parole del tecnico. In ballottaggio restano quindi Augello con Murru, Ekdal e Vieri, con in vantaggio il primo, e Thorsby e Jankto.

Probabile formaizone Sampdoria

Ecco la probabile formazione della Sampdoria:

Probabile formazione Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Augello; Thorsby, Linetty, Ekdal, Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella.

A disp.: Seculin, Falcone, Yoshida, Murru, Chabot, Barreto, Jankto, Leris, Bertolacci, Maroni, Vieira, Bonazzoli, La Gumina. All.: Ranieri.

Indisponibili: Depaoli, Ferrari.

Squalificati: nessuno.