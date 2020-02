LIVE Longo: la conferenza stampa prima di Torino-Sampdoria - Toro.it

Le parole in conferenza stampa di Moreno Longo, alla vigilia di Torino-Sampdoria: il tecnico è all’esordio sulla panchina granata

Moreno Longo, nuovo tecnico del Torino, interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria, che segnerà il suo esordio sulla panchina granata. Ecco le sue parole: “Le insidie sono sulla squadra che affronteremo, che ha trovato la propria identità con Ranieri. Una squadra che dà pochi spazi, che tiene bene il campo, noi dovremo essere bravi nella lettura della partita. Ci saranno momenti in cui potremo e dovremo fare bene la partita e altri in cui dovremo tenere il campo. Il Toro dovrà iniziare a giocare per fare la partita per più minuti possibili, cercando di proporre un’idea che nel prosieguo si cercherà di sviluppare senza di più”.

“Sono stati giorni davvero molto particolari per il sottoscritto, per la piazza e per i giocatori. Si è percepito l’entusiasmo che c’è attorno a noi, ma ci sono degli aspetti da valutare molto bene: non dobbiamo perdere la lucidità, domani si va in campo e dovremo offrire una prestazione all’altezza di questo entusiasmo. Ci aspettiamo uno stadio caldo, ci saranno più di 18.000 spettatori. Mi aspetto entusiasmo attorno a noi, che andrà ricambiato con una prestazione all’altezza”.

Longo commenta lo stato della squadra: “Quattro giorni di lavoro sono pochi, ma ho la sensazione che su questa squadra si possa lavorare molto bene. Ho visto nelle facce dei miei calciatori la voglia di invertire il trend che si è creato. Ma le parole stanno a zero, i sorrisi vanno bene, ma per mantenerli devono arrivare le prestazioni. E domani dovremo centrarne una importante”.

Sull’idea di calcio: “Soprattutto in un periodo di evoluzione come quello che stiamo vivendo, in cui si cerca di praticare un gioco offensivo, una riconquista alta della palla – che è una sinfonia, un tipo di gioco che mi piace -, ma oggi sono in pochi a poter fare il loro calcio. Ci vuole la possibilità di costruire una squadra adatta a farlo. E quando te ne ritrovi una devi capire cosa sia meglio per le caratteristiche che ha: è sintomo di intelligenza trovare una soluzione in base ai giocatori che si ha”.

“Le prime ore sono state molto convulse. Tra trovare l’accordo col Torino, risolvere con la mia precedente società non ho avuto modo di realizzare pienamente. Poi col primo allenamento a porte aperte al Filadelfia ho iniziato a realizzare quello che si stava creando. Ma io mantengo equilibrio e sono realista: nel nostro lavoro passare dalle stelle alle stalle è un attimo. Ho i piedi ben piantati per terra. Dai giocatori ho ricevuto massima disponibilità, io voglio che ci siano prima degli uomini che dei calciatori. E loro lo sono, per cui mi aspetto sempre grande impegno”.

“Ansaldi è tornato per due allenamenti, ma ancora non è in condizione quindi spetterà a noi capire quando sarà il momento giusto per farlo tornare. Rincon è recuperato, mentre Zaza e Baselli stanno progredendo nel migliore dei modi: ci aspettiamo già dalla prossima settimana di avere ulteriori miglioramenti”.

“Emozione? La più grande sarà all’ingresso in campo, sarà il momento in cui ci renderemo conto che ‘adesso tocca a noi'”. Su quando si vedrà la mano di Longo: “Non ho una risposta precisa, spero accada il più presto possibile che si veda la mia mentalità. Quando si subentra non si ha molto tempo, dovremo avere il dono della sintesi per entrare nella testa dei calciatori: non si possono mettere troppi concetti, bisogna cominciare con una sintesi”.