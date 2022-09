Le formazioni ufficiali di Torino-Sassuolo: ecco le scelte di Juric e Dionisi. Il Toro schiera Seck falso nove. Dionisi sceglie D’Andrea

Ci si aspettava un altro cambio nel ruolo di prima punta con Pellegri titolare al posto di Sanabria e invece Juric ha voluto sorprendere tutti schierando nell’undici iniziale Demba Seck. Dietro di lui confermato il duo Radonjic-Vlasic, così come in mediana Lukic e Linetty. Sugli esterni c’è ancora Vojvoda a sinistra e ritorna dal primo minuto Singo. Il terzetto di difesa vede confermati Djidji e Buongiorno. Rientra Schuurs, complice l’assenza di Rodriguez per febbre. Nel Sassuolo la novità è l’esordio di Luca D’Andrea nel tridente con Laurienté e Pinamonti.

Torino-Sassuolo, le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Seck. A disp. Berisha, Bayeye, Zima, Karamoh, Sanabria, Pellegri, Ilkhan, Lazaro, Adopo, Aina, Garbett, Gemello. All. Juric

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez, Harroui; Laurienté, Pinamonti, D’Andrea. A disp. Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Henrique, Alvarez, Obiang, Ceide, Antiste, Thorstvedt, Kyriakopoulos. All. Dionisi