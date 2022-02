Torino-Venezia, le formazioni ufficiali: alle spalle di Sanabria ci sono Brekalo e Pjaca, torna la difesa titolare

Per la partita contro il Venezia, Ivan Juric ritrova tutta la sua difesa titolare: davanti a Milinkovic-Savic, tornano infatti sia Gleison Bremer che Koffi Djidji. Insieme a loro confermato Ricardo Rodriguez. Niente debutto, almeno da titolare, per Samuele Ricci: il tecnico granata sceglie infatti di arretrare sulla linea dei centrocampisti Karol Linetty con al suo fianco Tommaso Pobega, per la prima volta titolare nel 2022. Nel Venezia invece c’è Mattia Aramu dal primo minuto, parte dalla panchina l’altro ex granata: Cristian Molinaro.

Torino-Venezia: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Linetty, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Sanabria. A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Belotti, Ansaldi, Seck, Ricci, Aina, Warming, Buongiorno. Allenatore: Juric

Venezia (4-3-3): Lezzerini; Ampadu, Caldara, Modolo, Haps; Cuisance, Busio, Crnigoj; Aramu, Henry, Okereke. A disposizione: Maenpaa, Molinaro, Tessmann, Nsame, Fiordilino, Johnsen, Ullmann, Nani, Svoboda, Peretz, Palsson. Allenatore: Zanetti