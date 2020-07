Le ultime dal Grande Torino: Verdi di nuovo titolare con Zaza e Belotti - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Hellas Verona: giocano Verdi, Zaza e Belotti davanti, scelte obbligate in mezzo al campo per Longo

Una formazione che risente anche degli assenti quella del Torino. Longo contro il Verona torna a schierare dal primo minuto Verdi (a Firenze era partito dalla panchina) alle spalle di Zaza e Belotti. In difesa ancora Lyanco con Nkoulou e Bremer: il brasiliano ha la possibilità di riscattarsi dopo una prestazione non brillante, quella di domenica sera. In mezzo scelte obbligatissime: dal 1′ Meitè e Rincon vista l’assenza di Baselli, lungodegente, e dello squalificato Lukic.

Torino-Verona: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Verona:

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Ansaldi; Verdi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Singo, Greco, Edera, Berenguer, Millico, Ghazoini, Aina, Celesia, Adopo. Allenatore: Longo.



Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrhamani, Gunter, Empereur; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Borini, Verre; Salcedo. A disposizione: Berardi, Radunovic, Lovato, Badu, Eysseric, Stapinski, Di Carmine, Bocchetti, Felippe, Zaccagni, Di Marco, Terracciano. Allenatore: Juric.