Verona-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2020/2021: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

La vittoria contro il Parma di lunedì sera ha permesso ai granata di portarsi a più tre dal Benevento e a più due dal Cagliari: sono le due squadre che oggi alle 15 si sfideranno, in contemporanea alla gara del Bentegodi tra Verona e Torino. Un’occasione ancora una volta imperdibile per la squadra di Nicola, che tornando con i tre punti in tasca potrebbe certamente guadagnare terreno a seconda del risultato che maturerà al Vigorito. La tappa di Verona è dunque fondamentale nella marcia verso la salvezza e dunque la permanenza in Serie A. Segui in diretta Verona-Torino su Toro.it

Verona-Torino: il prepartita

Ore 13 Due ore al fischio d’inizio di Verona-Torino. Al Bentegodi si attende l’arrivo dei pullman delle due squadre. Il Toro è partito senza Milinkovic-Savic, Izzo e Murru, infortunati. Gialloblù e granata sono attesi allo stadio fra una ventina di minuti, mentre in campo si vedranno intorno alle ore 14 quando prenderà il via il riscaldamento nella marcia di avvicinamento alle 15, quando Massa – l’arbitro designato, che al Var potrà contare su Nasca – fischierà il calcio d’inizio.

Verona-Torino: dove vederla in tv e streaming

Verona-Torino in diretta sarà trasmessa sulla piattaforma streaming Dazn, mentre gli abbonati Sky che avessero attivato il servizio potranno vederla in tv su Dazn 1, canale 209, e ovviamente in streaming su Sky Go.

Verona-Torino: probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna. A disposizione: Silvestri, Berardi, Cetin, Lovato, Ruegg, Dawidowicz, Gunter, Ilic, Bessa, Colley, Favilli, Kalinic. Allenatore: Juric.

Torino (3-5-2): Sirigu; Bremer, Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti. A disposizione: Ujkani, Sava, Lyanco, Rodriguez, Singo, Baselli, Gojak, Linetty, Lukic, Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Nicola

Verona-Torino: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Verona-Torino, la diretta

Calcio d’inizio alle 15