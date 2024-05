Le parole di Duvan Zapata, poco prima dell’inizio di Atalanta-Torino di oggi: “L’Atalanta si merita tutto questo”

Manca pochissimo all’inizio di Atalanta-Torino. Prima del match, ha parlato ai microfoni di Dazn Duvan Zapata: “Qui ho perso due finali. Ho fatto bene, portando la squadra in Champions. Ma purtroppo non abbiamo raccolto magari una coppa. Complimenti a loro, che veramente meritano tutto questo”. Il numero 91 del Toro, vuole finire al meglio la stagione e cerca il gol dell’ex. All’andata il Toro vinse 3-0 e il colombiano segnò. In uno stadio che conosce bene, da vero trascinatore proverà a portare il Toro in Europa. Quest’anno per lui 34 partite in granata. 12 gol e 4 assist. Una stagione al top, sotto la guida di Juric.