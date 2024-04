Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del calcio d’inizio della sfida contro la Juventus: le sue parole

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Torino-Juventus, gara valida per il 32° turno del campionato di Serie A. A pochi minuti dal calcio d’inizio Duvan Zapata ha parlato delle sue sensazioni ai microfoni di DAZN. “Sfida con Vlahovic? Non mi stimola, mi stimola la partita che è quella che conta. Oggi è importante vincere davanti al nostro pubblico per centrare i tre punti”.