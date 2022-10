Per la prima volta dall’inizio di questa Serie A la squadra di Juric è riuscita a segnare nel primo quarto d’ora di gioco

Il gol di Ola Aina che ha sbloccato la partita tra Torino e Udinese è stato il primo gol del Toro, in tutta la stagione, ad essere segnato entro il primo quarto d’ora di gioco. Per la prima volta il Toro è quindi riuscito ad andare a segno nei primi 15 minuti di partita: non era mai successo in questa Serie A così come non è accaduto in Coppa Italia. Nelle altre sfide la squadra di Juric non aveva mai trovato il gol così presto, e a volte non lo aveva trovato proprio o ne aveva trovati troppi pochi. Nella prima giornata di campionato, contro Il Monza il Toro aveva vinto 1-2 con il gol di Miranchuk al 43′ minuto e di Sanabria al 66′. Nel match successivo i granata avevano ottenuto un pareggio per 0-0 contro la Lazio. Con la Cremonese i due gol che hanno regalato i tre punti alla squadra di Juric sono stati quello di Vlasic al 17′ e quello di Radonjic al 65′. Il solo gol segnato dal Toro nella sconfitta con l’Atalanta porta la firma di Vlasic che ha depositato il pallone in rete al 77′.

Col Lecce gol a fine primo tempo

Il match successivo ancora Vlasic segna per i granata, al 40esimo fissando il risultato sull’1-0 contro il Lecce. Due sconfitte di fila senza gol per il Toro, contro l’Inter e il Sassuolo. Altra sconfitta, questa volta con il Napoli, questa volta segna Sanabria al 44′ minuto. Domenica 9 novembre è poi arrivato un pareggio per 1-1 con l’Empoli con i granata che hanno trovato la rete solo al 90′ con Lukic. Sconfitta in casa senza gol nel derby della Mole e infine la vittoria di oggi contro l’Udinese con gol di Ola Aina al 14′ e Pellegri al 69′.