Contro l’Udinese è stato decisivo con un miracolo al 95′, in precedenza aveva offerto grandi prestazioni anche contro Juve e Cittadella

Il Toro è riuscito a vincere 1-2 in trasferta contro l’Udinese di Sottil, ma i bianconeri hanno attaccato e si sono resi pericolosi più volte: insomma le occasioni le hanno avute, ma a difendere la porta granata si è visto un grandissimo Milinkovic-Savic che ha salvato più volte il risultato. In particolare si è fatto trovare pronto quando all’ultimo minuto della gara Deulofeu, ha servito a Beto il pallone del possibile 2-2: il pallone calciato dal portoghese sembrava destinato a entrare ma l’estremo difensore di Juric ha avuto un gran riflesso, ha spiccato il volo alla sua sinistra e messo il pallone in calcio d’angolo con la punta delle dita. Nel corso della partita il numero 32 del Toro ha sfornato anche altri interventi decisivi (vedasi la parata sul colpo di testa di Bijol, per esempio). Questa partita potrebbe quindi essere il punto di svolta nella stagione di Milinkovic-Savic che lo scorso anno, durante il girone di ritorno aveva perso il posto da titolare dopo una prestazione negativa proprio contro l’Udinese.

L’ottima partita di oggi conclude al meglio un’ottima settimana per il portiere

Prestazione positiva che si aggiunge a quella in Coppa Italia contro il Cittadella martedì e ancora prima quella nel derby contro la Juventus. In Coppa Italia il portiere serbo è riuscito ad evitare in un paio di occasioni il gol degli avversari con diverse ottime parate. Ancora prima, nella scorsa giornata di campionato, il numero 32 era stato decisivo diverse volte sulle conclusioni di Vlahovic, Locatelli e Rabiot. Poi la Juventus è riuscita a segnare il gol del vantaggio su calcio d’angolo, ma in quella situazione l’estremo difensore non poteva fare nulla. Una settimana piena di ottime prestazioni dunque per Milinkovic-Savic che sta migliorando visibilmente le sue abilità e sta trovando continuità nelle prestazioni.