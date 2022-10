Aina è il primo esterno del Toro a segnare in questo campionato: con i granata non faceva gol dal febbraio 2019

Con la maglia granata Ola Aina non segnava dalla stagione 2018/19, la sua prima sotto la Mole. Contro l’Udinese è però riuscito a segnare il gol che ha aperto le danze alla Dacia Arena, un gol importantissimo e pesantissimo, sia per quanto riguarda la singola partita che tutta la stagione. Infatti è il primo gol della stagione ad essere segnato da un esterno. Fino ad ora è infatti mancato, almeno in fase realizzativa, l’aiuto dei giocatori di fascia. Nell’ultima stagione il miglior esterno dal punto di vista realizzato era stato Singo con tre reti: un bottino buono, ma non straordinario.

Aina-Lazaro ad oggi sono i titolarissimi

Juric aveva chiesto di più ai suoi esterni che però in questo avvio di stagione non sono stati in grado di segnare, fino ad oggi con il gol di Ola Aina. Il giocatore da cui ci si aspettava sicuramente di più è Singo che però non solo non è mai riuscito ad incidere ma ora ha anche perso il posto in favore di Ola Aina. Lazaro sta facendo un’ottima stagione ed è anche andato vicino a segnare, ma il suo gol contro il Sassuolo è stato annullato per fuorigioco. Vojvoda è stato tenuto fermo da qualche infortunio e quindi ha avuto meno possibilità, comunque il numero 27 sta facendo un’ottima stagione.