L’allenamento di oggi, mercoledì 24 luglio 2024, del Torino che si trova in ritiro a Pinzolo guidato da Paolo Vanoli

nostro inviato a Pinzolo – Continua la preparazione del Torino in Trentino Alto-Adige. Nella giornata di ieri, Paolo Vanoli si è presentato alla stampa e c’era anche il presidente Cairo. Oggi si torna in campo, in vista dell’amichevole di sabato. Alle 16:00, prima di lasciare Pinzolo, si gioca contro la Cremonese. Di seguito, la diretta dell’allenamento.

Torino: la diretta dell’allenamento

Ore 10.00 I portieri sono ora sul campo principale: Milinkovic-Savic, Paleari e Popa lavorano con il preparatore

Ore 9.50 Fuori dalla palestra i giocatori di movimento fanno esercizi di riscaldamento sul campo secondario

Ore 9.30 La squadra è arrivato al campo di allenamento e si è subito diretta in palestra