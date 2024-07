Aaron Ciammaglichella, giocatore del Torino, sta disputando l’Europeo con l’Italia Under 19. Ora c’è la semifinale

Aaron Ciammaglichella, giocatore del Torino, in questo momento non si trova in ritiro a Pinzolo. Classe 2005, il prossimo anno potrebbe ancora giocare in Primavera. Al momento però, si trova in Irlanda del Nord dove sta disputando l’Europeo Under 19 con l’Italia. Gli Azzurrini hanno raggiunto la semifinale del torneo. Domani alle ore 15:00, come l’anno scorso, la semifinale sarà Italia-Spagna (si giocherà al National Football Stadium a Windsor Park, Belfast). Ciammaglichella è protagonista nella squadra allenata da Bernardo Corradi: si

Il percorso

Italia Under 19 che ha fatto molto bene all’Europeo. Nella partita d’esordio, 2-1 alla Norvegia. Poi 3-0 secco ai padroni di casa dell’Irlanda del Nord. Qualificazione alla semifinale raggiunta dopo 2 partite. La terza partita invece è stata persa per 3-2 contro l’Ucraina. Con 6 punti, Italia che si è qualificata da prima nel girone. Ciammaglichella ha giocato da titolare le prime 2 partite. L’altra semifinale è Francia-Turchia, in programma alle 20. La finale si giocherà domenica alle 20:00.

Sulle orme di Dellavalle

Ciammaglichella sta seguendo le orme di Dellavalle. L’anno scorso infatti, l’Italia Under 19 ha vinto l’Europeo a Malta, con Dellavalle perno difensivo. Ciammaglichella potrebbe emularlo. Non sarà però facile battere la Spagna. Adesso Dellavalle, classe 2004, si sta giocando un posto con i grandi con Vanoli che lo osserva da vicino. Giovane di talento indiscusso, Aaron in Primavera 1 vanta ben 75 presenze. 13 gol e 9 assist per lui. Cresciuto nel Toro e nato a Torino, il tempo è dalla sua parte per diventare grande.