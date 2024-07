In vendita i biglietti della gara di debutto in campionato al Grande Torino dei granata di Vanoli: tutte le informazioni

Il Torino farà il suo esordio in partite ufficiali in Coppa Italia, contro il Cosenza. Successivamente ci sarà l’appuntamento di San Siro, che segnerà l’esordio in campionato. La seconda giornata vedrà invece i granata affrontare l’Atalanta, per quello che è il debutto della squadra di Paolo Vanoli di fronte al proprio pubblico. Il match si giocherà il prossimo 25 agosto alle ore 18.30. Di seguito il comunicato del club, con tutte le informazioni utili ad assistere al match con la squadra di Gasperini.

BIGLIETTI TORINO-ATALANTA | PROMO FAMIGLIE

Per l’esordio in casa biglietti a partire da 19 euro in Curva Primavera e promozione per tutti i minori di 18 anni a 10 euro nei Distinti Laterali e Primavera, acquistando un biglietto a tariffa Intero.

In Curva Maratona i biglietti a tariffa ridotta – per i minori di 18 anni – sono disponibili solo in abbonamento a 199 euro ossia 11 euro a match.

DOVE ACQUISTARE | RISPARMIO ONLINE

Da questa stagione l’acquisto online consentirà di risparmiare: usando infatti il sito ufficiale è previsto uno sconto di 1 euro per ogni biglietto, rispetto ai punti vendita e alle casse stadio. Grazie alla nuova interfaccia ticketing, ulteriormente sviluppata in collaborazione con il Ticketing Innovation Partner Vivaticket, l’acquisto è facile, veloce e intuitivo. Niente code e niente carta: il biglietto digitale si salva sul proprio Smartphone per accedere allo stadio con il telefono.

SETTORE OSPITI ATALANTA

In attesa della determinazione delle Autorità di pubblica sicurezza, il settore riservato ai tifosi dell’Atalanta non sarà offerto in vendita prima di mercoledì 31 luglio. Sarà disponibile sul sito e nei punti vendita Vivaticket a 25 euro