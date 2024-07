In ritiro a Pinzolo, ci sono anche molti Primavera. Sergiu Perciun è uno di questi e si sta mettendo in luce

Oltre ai giocatori della Prima Squadra, Paolo Vanoli -che si è presentato ieri- sta lavorando anche con tanti giovani della Primavera. Uno di questi è Sergiu Perciun: il moldavo nel corso di questo ritiro, si sta mettendo in mostra. Durante le esercitazioni tattiche nel corso degli allenamenti, riceve spesso complimenti da Vanoli. Complimenti ricevuti anche durante l’amichevole contro la Virtus Verona, dove ha disputato il secondo tempo, quello in cui i più giovani hanno ribaltato il risultato. Non sono mancati nemmeno i complimenti di Masina, che ha indicato proprio in Perciun uno dei profili più interessanti.

Un giovane talento

Perciun è un classe 2006. Giovanissimo, ha da poco compiuto 18 anni. Di piede destro, il ruolo naturale è quello del trequartista ma può giocare anche in mezzo al campo. Nella stagione 2023/2024, aveva iniziato la stagione in Under 18. Per lui 7 gol in 17 partite. Dopo la pausa di Natale, Scurto lo ha voluto portare in Primavera. Anche qui ha fatto la differenza, stupendo tutti con il numero 18. In 17 partite, 2 gol e 2 assist. Ma oltre a questo, ha sempre dimostrato un’ottima intelligenza tattica. Adesso Vanoli lo sta valutando. Per ora, impressione positiva.

Quale futuro?

Un talento del genere, anche precoce, va gestito bene. Rientra in pieno nell’Under 19 (Primavera) di Tufano. Molto probabilmente, sarà una colonna della Primavera. In Prima Squadra ci sono Ricci, Ilic, Linetty, Tameze, Gineitis e Ilkhan al momento. Per quanto stia piacendo molto a Vanoli, ha bisogno di giocare. Ma poi, in caso di necessità, potrà essere convocato anche con i più grandi.