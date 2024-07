L’attaccante granata è in attesa dei documenti necessari, non essendo comunitario: il Torino spera di averlo in Trentino tra giovedì e venerdì

nostro inviato a Pinzolo – I tifosi lo attendono a Pinzolo ormai da un paio di giorni ma Ché Adams si farà ancora aspettare. I motivi sono strettamente burocratici: lo scozzese, con passaporto inglese, ha firmato e il suo ingaggio è stato ufficializzato questa mattina ma poi è volato in Inghilterra per espletare le pratiche necessarie al rientro in Italia. Adams, nel suo status di non comunitario, dovrà quindi attendere di avere tutti i documenti necessari per poter rientrare stavolta non per vacanza – era nel nostro Paese al momento dell’accordo – ma con un permesso di lavoro.

Atteso in Trentino per la presentazione

La speranza è che il calciatore possa essere presente a Pinzolo venerdì per la presentazione (ancora non annunciata ma prevista) e quindi raggiungere il Trentino tra giovedì e, appunto, venerdì. Un attaccante che da subito sarà poi a disposizione di Vanoli nella dura preparazione estiva del tecnico.