Dopo la doppia seduta di lunedì, il Torino torna in campo oggi a Pinzolo: tanta attesa per il primo allenamento di Che Adams

nostro inviato a Pinzolo – Ieri il Torino si è allenato doppiamente, in mattinata e nel pomeriggio. Nella giornata di oggi i granata tornano in campo, e c’è grande attesa per il primo incontro con compagni e tifosi di Che Adams.

L’allenamento mattutino

Ore 10.20 Prima esercizi con il pallone della giornata, per il gruppo che stava svolgendo lavori atletici. Il secondo gruppo è invece ancora in palestra.

Ore 9.50 La squadra è ora divisa in un due gruppi, un primo composto da Zapata, Tameze, Linetty, Ilic, Karamoh, Ricci, Sanabria, Perciun. L’altro gruppo sta invece lavorando in palestra.

Ore 9.40 Sul campo secondario hanno già iniziato a lavorare con i preparatori Popa, Passador e Brezzo.

Ore 9.30 La sessione d’allenamento mattutina è iniziata con lavori in palestra.