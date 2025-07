Allenamento mattutino a Prato allo Stelvio dopo l’amichevole di ieri contro l’Ingolstadt

Mattinata di lavoro a Prato allo Stelvio per il Torino. La squadra di Baroni si allena sul campo principale dopo l’1-1 di ieri contro l’Ingolstadt. Nel pomeriggio, invece, in programma solo un lavoro tra piscina e palestra.

La diretta dell’allenamento

Ore 11.25 Finita ora la sessione di allenamento: la squadra rientra negli spogliatoi.

Ore 11.10 Spazio ora alla parte atletica, con giri di campo dei calciatori, divisi in gruppi. Zapata sta lavorando in palestra mentre Lazaro e Gineitis con il preparatore.

Ore 10.50 Lavorano a parte col preparatore sia Lazaro che Gineitis, che non stanno partecipando alle esercitazioni.

Ore 10.35 Nuova esercitazione ora: si provano i movimenti difensivi quando la squadra avversaria attacca. Coinvolti nell’esercitazione ci sono Pedersen, Maripan, Walukiewicz, Biraghi, con il supporto di Ilic e Casadei come mediani. Pochi minuti dopo cambiano i difensori: resta Pedersen ma ci sono ora Ismajli, Coco e Masina a completare il quartetto.

Ore 10.20 Esercitazioni tattiche per la squadra, divisa in due gruppi. Da una parte in particolare quelle offensive, con 1-2 e conclusione in porta.

Ore 10.00 Cominciata la seduta del Torino: i giocatori sono in campo per l’allenamento.