Cesare Casadei, dal ritiro di Prato allo Stelvio, ha fatto il punto sul momento del Toro e sul lavoro con il nuovo allenatore

La convocazione in Nazionale, poi l’Europeo Under 21. Cesare Casadei, messi alle spalle gli impegni azzurri, è pronto per la nuova stagione. A Prato Allo Stelvio, dopo l’amichevole contro l’Ingolstadt, il centrocampista a Sky ha fatto il punto: “Nuovo allenatore, nuovi schemi, nuove idee, stiamo lavorando forte per metterli in pratica”. Sulle prime impressioni con Anjorin al fianco: “Ci stiamo allenando bene tutti insieme, lui è un giocatore fisico a centrocampo e dà quantità ma pure qualità vista la sua tecnica, ci completiamo bene a che con Ilic e Tameze. Con l’Ingolstadt era la prima volta che lavoravamo insieme, vedremo col tempo”.

“L’ambizione non deve mai mancare”

Sul Torino e sull’ambiente: “Che Torino sia una piazza molto importante lo sappiamo tutti, è una squadra con una storia che va onorata e rispettata. C’erano tanti tifosi anche se si trattava di una amichevole, l’ambizione non deve mancare, ci alleniamo forte tutti i giorni. L’ambizione non deve mancare”.

Sulla Nazionale e sulla possibilità di essere tenuto in considerazione anche da Gattuso: “Nella mia testa per il momento c’è fare bene col Torino, poi vedremo se arriverà e se ci dovesse essere sarò molto contento”.