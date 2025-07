Il primo gol del Torino della stagione 2025/2026 è arrivato in amichevole contro l’Ingolstadt e porta la firma di Tommaso Gabellini

Il Torino ha fatto ieri pomeriggio il suo esordio stagionale, seppur in amichevole. Davanti a circa 1.000 tifosi a Prato allo Stelvio, si è giocata la partita contro l’Ingolstadt, terminata 1-1. La squadra di Baroni è all’inizio della sua preparazione, ma qualcosa si è visto, in particolare il 4-2-3-1 del nuovo allenatore. Al gol al 38′ del primo tempo di Sturm ha risposto nella ripresa il giovane granata classe 2006 Tommaso Gabellini al 29′. Il numero 86 del Toro ha risposto presente, trovando la sua prima rete con la Prima Squadra in amichevole. Una piacevole sorpresa per un giovane attacante mancino come lui. Adesso Baroni non può fare altro che tenerlo d’occhio per la stagione 2025/2026.

La sua partita

Gabellini è partito inizialmente in panchina, visto che dal primo minuto ha giocato Ché Adams. Poi è entrato in campo nell’intervallo al suo posto, supportato alle spalle non da Vlasic (uscito anche lui), ma da Sanabria. Buoni movimenti, tante sponde ma soprattutto tanta intraprendenza e volontà. Tutto questo ha portato al gol, molto bello tra l’altro. Casadei ha aperto sulla destra per Pedersen, il quale ha messo la palla in mezzo. Gabellini ha staccato di testa anticipando tutti e mandando il pallone in rete.

La Primavera e le chance

Gabellini nella stagione 2024/2025, la scorsa, è stato l’attaccante titolare della Primavera. Ma dopo l’infortunio di Zapata, con i soli Adams e Sanabria in attacco, era stato convocato qualche volta con i grandi. Nell’ultima giornata, in casa contro la Roma, ha esordito in Serie A grazie a Vanoli che lo ha buttato nella mischia. Adesso è in ritiro con Baroni in Prima Squadra. Dopo il gol, si gioca ancora di più le sue chance di permanenza. Ma il suo futuro è tutto da scrivere. In Primavera 35 partite per lui lo scorso anno con 12 gol e 3 assist. Giocatore molto interessante.