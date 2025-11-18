L’Italia under 17 stende l’Uzbekistan: Luongo e compagni approdano ai quarti di finale del Mondiale

L’Italia under 17, impegnata nel mondiale di categoria, esce vittoriosa dall’ottavo di finale contro l’Uzbekistan. Una grande prova degli azzurrini di Favo, che si impongono per 3-2 superando gli ostici uzbeki, campioni d’Asia under 17 in carica.

La doppietta di Campaniello e la rete di Idrissa consento ai ragazzi di Favo di approdare ai quarti di finale della competizione, che si disputeranno venerdì 21 ad un orario ancora da definire. Subentrato al 60′ della ripresa, anche Andrea Luongo ha partecipato alla festa azzurra.

Luongo partito dalla panchina nel successo azzurro

Il giovane talento granata ha avuto un ottimo impatto sulla partita, coronato da uno splendido suggerimento in area per un compagno sul tramonto della partita. Nonostante non abbia preso parte al tabellino, il classe 2008 ha messo in mostra tutte le sue qualità nella convincente vittoria degli azzurrini.

L’altro granata, il portiere Francesco Cereser, non è invece sceso in campo. Ancora una volta Favo gli ha preferito Alessandro Longoni, estremo difensore del Milan.

Italia, venerdì i quarti contro il Burkina Faso

Il cammino nel Mondiale prosegue, venerdì Luongo e compagni affronteranno infatti il Burkina Faso nei quarti di finale, per continuare a sognare in grande.