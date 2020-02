Antonino Asta collaboratore tecnico di Longo: UFFICIALE - Toro.it

C’è l’ufficialità: Antonino Asta sarà collaboratore tecnico di Moreno Longo nel nuovo ciclo che si è inaugurato ieri

Un Toro più granata: Antonino Asta sarà infatti collaboratore tecnico di Moreno Longo. Lo ha annunciato il sito ufficiale della società. Si ritrovano così in Prima squadra due allenatori che hanno riportato la squadra Primavera ai fasti di un tempo: Asta, che dopo anni di assenza aveva riportato il Torino in una fase finale, e Longo che per tutto il suo percorso non solo ha confermato quanto fatto dal suo predecessore ma che è riuscito a vincere uno scudetto (arrivando anche l’anno prima in finale) e una Supercoppa. Asta che da giocatore è stato per il Toro un amatissimo capitano e che meglio di altri ha incarnato il vero spirito granata.