Rilancio di Edera e Millico, possibile cambio di modulo: Longo cambia il Toro

Oggi inizia l’avventura di Moreno Longo sulla panchina del Torino: ecco come il neo allenatore può cambiare la squadra di Walter Mazzarri

Prima le firme sul contratto poi, al pomeriggio, il primo allenamento al Filadelfia da allenatore del Torino: inizia l’era di Moreno Longo sulla panchina granata. Dovrà immediatamente rimboccarsi le maniche perché lo stato di salute della squadra che ha ereditato da Walter Mazzarri è a dir poco pessimo: tre sconfitte, quindici gol incassati in una settimana e l’infortunio di Simone Verdi che restringe ancora di più una coperta già molto corta. Quali medicine somministrerà allora a questo Toro per guarirlo?

Torino: Longo rilancia i giovani

La prima sarà il rilancio dei più giovani: Vincenzo Millico, ma anche quel Simone Edera che con Longo ha già lavorato in Primavera, vincendo anche uno Scudetto (insieme anche a Kevin Bonifazi, che forse ora avrebbe trovato più spazio) e una Supercoppa italiana. L’altra mossa potrebbe essere il cambio di modulo, ma difficilmente questo avverrà subito. Gli schieramenti base delle sue formazioni Primavera erano il 4-3-3, il 4-2-4 o il 4-2-3-1 ma, durante le sue esperienze alla Pro Vercelli e al Frosinone, ha optato spesso anche per schieramenti con la linea difensiva a tre.

Torino: si riparte dal modulo di Mazzarri?

Considerato che ora dovrà fare i conti con le tante assenze, che avrà gli uomini contati a centrocampo, sugli esterni e anche in attacco (almeno finché Zaza non tornerà a disposizione e al top della forma), più probabilmente Longo proseguirà sull’impronta tattica lasciata da Mazzarri. In questi giorni lavorerà per ridare serenità, coraggio e grinta a una squadra che ultimamente sembra aver perso tutto ciò. Lo farà all’interno di quel Filadelfia che, qualche anno fa, sognava di poter calcare da tecnico della Primavera. Salvo imprevisti, quel prato lo calcherà ora, ma da allenatore della Prima squadra.