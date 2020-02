Il Genoa replica a Cairo: “Falque infortunato? Il campo lascia ben sperare”

Le parole di Cairo in conferenza stampa hanno trovato la pronta replica del Genoa: “Falque torna a fine febbraio? Vedendo gli allenamenti…”

Una pronta replica, per bocca del ds Marroccu. Il Genoa risponde a Cairo sulle esternazioni riguardanti Iago Falque, passato al Grifone dal Torino nel corso dell’ultimo mercato di gennaio ma ancora in non perfette condizioni fisiche, a sentire il presidente granata. Il direttore sportivo dei liguri ha parlato così a Telenord: “Alle esternazioni di un presidente dovrebbe rispondere un presidente, quindi io non replico. Rispondo in maniera elegante, dicendo che vengo dal campo e i gol in allenamento fatti anche da Iago fanno ben sperare. Sicuramente Falque deve soltanto rispondere alle richieste fisiche e tattiche del nuovo allenatore, ma per il resto è un giocatore che ci regalerà grandi soddisfazioni”.

Il Genoa e le condizioni di Falque: le parole di Cairo

A margine della presentazione di Moreno Longo, Cairo aveva dichiarato: “Falque aveva giocato 90 minuti, e oltretutto adesso non sta ancora bene e giocherà da fine febbraio”. Indiscrezioni prontamente smentite dal Genoa, che aspetta Iago ben prima della data ipotizzata dal patron granata.