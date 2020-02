LIVE Cairo presenta Moreno Longo - Toro.it

Il presidente del Torino Urbano Cairo partecipa alla conferenza stampa di presentazione di Moreno Longo: ecco le sue parole

C’è anche Urbano Cairo, nel giorno di Moreno Longo: il presidente del Torino parlerà innanzitutto per presentare il nuovo allenatore, poi per spiegare la scelta di esonerare Walter Mazzarri. Ecco il suo intervento in conferenza stampa: “Per quanto riguarda Mazzarri abbiamo deciso insieme, è stata una decisione comune perché era il mie to di farlo. Lui stesso ne era consapevole. Era giusto prendere quel tipo di decisione. Longo è una vecchia conoscenza per me e per tutti i tifosi del Torino, lui ha esordito qui. Ha vinto un torneo di Viareggio, poi è tornato a un certo punto da allenatore. Con Bava si era già incontrato al Canavese, poi si sono ritrovati al Toro. Moreno ha allenato prima gli Allievi, poi la Primavera. Abbiamo tanto ricordi belli insieme: abbiamo vinto una finale scudetto contro la Lazio di Inzaghi a Chiavari, poi la Supercoppa sempre contro la Lazio. Nel giugno del 2016 ci siamo poi incontrati in un ristorante a Origlio, Longo aveva ancora un anno di contratto ma mi disse che voleva provare a cimentarsi con la Prima squadra, le chiedo se mi lascia libero. Io l’ho lasciato libero, perché aveva un’occasione. Io gli ho detto “Ti sto solo dando in prestito, so che tornerai”.