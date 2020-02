LIVE Longo: la presentazione del nuovo allenatore - Toro.it

La presentazione in conferenza stampa di Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino. L’ex tecnico della Primavera succede a Mazzarri

Annuncio e presentazione, tutto nello spazio di poche ore. Moreno Longo è il nuovo allenatore del Torino e alle 15.30 parlerà in conferenza stampa per dare ufficialmente inizio alla sua avventura sulla panchina della prima squadra, dopo aver già allenato la Primavera. L’ex tecnico di Pro Vercelli e Frosinone sostituisce Walter Mazzarri, esonerato dopo il k.o. per 4-0 a Lecce. Qui su Toro.it potrete seguire l’intervento del nuovo mister in diretta.

“Ringrazio per questa opportunità che ho colto senza esitare, percepisco la possibilità di fare una bel lavoro. Torno qui con grandissimo entusiasmo, in una piazza con cui reciprocamente ho scambiato tanto. Ho iniziato qui nell’87, con varie pause. Questo mi dà quel senso di apparenza maggiore”.

Sulla squadra: “L’aspetto mentale sarà preponderate, dobbiamo iniziare ad approcciare con grande coraggio, con autostima, già dall’allenamento che faremo stasera, la squadra credo abbia il dovere di mostrare le qualità che possiede anche se non pè riuscita ad esprimerle. Bisogna sgomberare dai pensieri negativi per far sì che il livello torni ad essere alto”. Sull’aspetto ambientale: “Mi auguro e spero, anche perché è una tifoseria che stimo e conosco, che il mio arrivo possa essere un motivo per riallacciare, per far sì che torni un clima positivo. Sono consapevole che noi per primi dobbiamo trascinare e alimentare l’entusiasmo con prestazione all’altezza del blasone e delle possibilità della squadra. Mi auguro che il tifoso si stringa intorno alla squadra per cercare di dare una mano per sovvertire questa tendenza”.