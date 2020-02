Al Fila allenamento blindato: confronto tra Longo, Cairo e la squadra

Filadelfia blindato nel primo giorno di Moreno Longo: “Dovremo presentarci alla squadra”. Confronto per ripartire: ci sarà anche Cairo

“Avremo da chiacchierare”. Nel (terzo) primo giorno al Filadelfia di Moreno Longo ci sarà spazio per un confronto con la squadra. Le presentazioni, gli stimoli, i progetti di lavoro per i mesi che verranno. Il tecnico granata inizierà a mettere insieme i pezzi, dopo una settimana in cui il Torino “è imploso”, per usare le parole del presidente Cairo. Il patron accompagnerà la nuova guida tecnica – che ha sostituito Walter Mazzarri – al Fila e sarà con lui al momento del primo contatto con lo spogliatoio. “Oggi non apriremo il Fila perché dovremo presentarci alla squadra, anche col presidente”, ha infatti annunciato l’ex mister della Primavera.

Filadelfia, la Polizia blinda l’impianto nel giorno di Longo

Le immagini che arrivano dal Filadelfia raccontano però di un clima che è ancora teso, attorno alla squadra granata: lo stadio è blindato, un cordone di Polizia blocca l’accesso alla rampa dove di solito fanno il loro ingresso i giocatori. In questo scenario arriverà il nuovo allenatore, accompagnato da Cairo.

In attesa che le porte tornino ad aprirsi ai tifosi. Quando? Già da domani. Perché lo spirito di Longo è ben chiaro: “Il Fila lo terremo aperto il più possibile”.