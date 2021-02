Dopo le positività riscontrate in casa Toro, l’Asl locale starebbe valutando di non far disputare il match contro il Sassuolo

Il rinvio di Torino-Sassuolo è una possibilità sempre più concreta. A confermarlo anche l’Asl territoriale che, considerata la situazione in casa Toro come origine di un possibile focolaio, sta prendnedo seriamente in considerazione l’opzione stop. Ad occuparsi della situazione ci ha pensato Paolo Minafra, medico sociale del club granata, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Sarebbe quindi nata una cooperazione con l’Asl del capoluogo piemontese, in seguito al riscontro di otto positivi totali all’interno dell’organico (tre giocatori prima della trasferta di Cagliari, altri tre in seguito e due membri dello staff). “È un possibile focolaio. Stiamo valutando di non farli giocare venerdì sera“, questo quanto emerso dll’ufficio sanitario locale dal dipartimento prevenzione.