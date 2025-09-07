Marco Baroni dà fiducia a Pedersen. Il norvegese, reduce da una stagione complicata, potrebbe riscattarsi e insidiare Lazaro

Marcus Pedersen ha una nuova chance. Baroni, viste anche le difficoltà di Lazaro contro l’Inter, ha deciso di dare fiducia al norvegese schierandolo titolare contro la Fiorentina. L’ex Feyenoord ha giocato una partita discreta, contribuendo a evitare la sconfitta nel primo match casalingo del campionato.

Pedersen è reduce da una stagione, la prima in granata, complicata. Il classe 2000 è arrivato la scorsa estate con il compito di sostituire Bellanova. Sulle spalle del norvegese è gravato un peso importante e Pedersen ha deluso nella prima stagione a Torino. Ora, però, il terzino ha l’occasione per riscattarsi.

Le difficoltà di Lazaro e la chance in difesa

Marcus Pedersen potrebbe approfittare delle difficoltà di Valentino Lazaro per tornare in corsa per una maglia da titolare. Il terzino norvegese è stato schierato dal primo minuto contro la Fiorentina. Più che una promozione, la decisione di Baroni sembra una bocciatura nei confronti di Lazaro, in netta difficoltà contro l’Inter.

L’austriaco risente del cambio di posizione (da esterno alto a terzino) e Baroni deve trovare una soluzione nel minore tempo possibile. Domenica 14 il Torino affronterà la Roma, una squadra forte sugli esterni. Per i granata sarà fondamentale la prestazione dei due terzini, chiamati a difendere sulle ali di Gasperini. Con una maglia da titolare e una buona prestazione, Pedersen potrebbe “ripulire” l’immagine e ottenere una nuova chance anche con i tifosi.

Un’estate sul mercato

L’estate di Pedersen è stata caratterizzata dall’attesa. Il norvegese ha seguito le vicende di mercato, cercando di capire quale potesse essere la sua nuova avventura. Alla fine, il Torino ha deciso di puntare sull’ex Feyenoord come principale sostituto di Valentino Lazaro.

Pedersen, come Tameze, Ilic e Ilkhan, ha visto cambiare il proprio status da “partente certo” a “sostituto occasionale”. Il mercato estivo è terminato e la finestra invernale è molto lontana. Nel mezzo ci saranno 16 partite e altrettante occasioni per tenere stretta la maglia del Torino.