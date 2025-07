Emergenza esterni nel ritiro granata: Baroni costretto a reinventare Gineitis trequartista, in attesa dei rinforzi offensivi

Il ritiro del Torino a Prato allo Stelvio sta mettendo in evidenza un aspetto che Marco Baroni conosce bene fin dal primo giorno: l’emergenza sugli esterni d’attacco. Al momento, infatti, l’allenatore granata non ha a disposizione esterni offensivi di ruolo, un’assenza pesante per il tipo di gioco che vorrebbe costruire in vista della prossima stagione.

La rosa a disposizione è ancora incompleta, e in attesa che il mercato porti i rinforzi richiesti, l’allenatore granata è costretto a sperimentare e adattare. Tra i giocatori chiamati al sacrificio, c’è anche Gvidas Gineitis. Il centrocampista lituano, uno dei profili più interessanti in prospettiva tra i giovani del Toro, si sta rendendo utile ovunque serva.

Gineitis, il jolly d’emergenza

Durante questa prima parte di ritiro, infatti, Gineitis è stato utilizzato in più ruoli, spesso fuori posizione rispetto alle sue caratteristiche naturali. La novità più curiosa è rappresentata dal suo impiego come trequartista: una scelta forzata da parte di Baroni, che al momento non può contare su interpreti adatti a occupare la zona tra le linee.

Pur non essendo un giocatore offensivo né abituato a muoversi così vicino alla porta, il numero 66 granata si è messo a disposizione dello staff, dimostrando spirito di adattamento e grande voglia di crescere. Il suo impiego in ruoli non suoi, però, è anche un chiaro segnale alla dirigenza: serve almeno un innesto sulla trequarti, e servono esterni veri per dare forma al nuovo Torino.

Baroni aspetta rinforzi per l’attacco

Per ora, il lituano continuerà a sacrificarsi dove serve, adattandosi con umiltà e dedizione a un ruolo non suo pur di garantire equilibrio alla squadra. Ma è chiaro che, per costruire un’identità tecnica definita e funzionale al gioco richiesto da Baroni, serviranno presto rinforzi nel reparto offensivo. La duttilità di Gineitis è preziosa, ma non può diventare una soluzione strutturale. Fino ad allora, il lavoro dell’allenatore granata sarà fatto di scelte provvisorie, soluzioni di emergenza e grande spirito di gruppo.