Il pagellone / Baselli, stagione altalenante rovinata dagli infortuni

Il pagellone / Poca fortuna per il centrocampista di Manerbio che, dopo un inizio di alti e bassi, è stato stoppato da diversi infortuni

Una stagione sottotono per il Torino, che ha faticato a restare a galla. Trascinato giù dalle prestazioni offerte nella fase centrale del campionato, ha dato vita ad un circolo vizioso, con il rendimento di alcuni giocatori che è calato di conseguenza. Traendo le somme, tra chi ci ha rimesso un po’ per colpa propria, un po’ per l’andamento generale della squadra c’è Daniele Baselli. Tra i pilastri del club, il centrocampista classe ’92 non ha potuto incidere come di consueto e il suo rendimento è stato altalenante.

Torino, per Baselli prima stagione senza gol

L’inizio di stagione promettente è stato solo un’illusione per il Toro, così come per il numero 8 della formazione granata. L’esperienza e l’impegno dei veterani del Toro come Baselli si sono rivelati insufficienti a contenere i danni. Il centrocampista ha infatti avuto alti e bassi, con qualche sprazzo di luce alternato a momenti bui: significativo il fatto che quest’anno, per la prima volta da quando è al Torino, non è mai riuscito a trovare la via del gol. In precedenza aveva dato sempre un contributo significativo anche in termini realizzativi (mai sotto le quattro marcature a campionato).

Torino: tanti infortuni per il centrocampista

La seconda parte di campionato è difficilmente giudicabile. Alcuni infortuni e poi la rottura del legamento crociata nei primi allenamenti durante il lockdown hanno compromesso del tutto la stagione del numero 8 della formazione granata. Da dicembre ad agosto ha collezionato solamente uno spezzone di partita contro il Napoli. In totale ha Baselli ha 16 presenze e 2 assist in campionato, con 5 match di Europa League disputati.

Voto: 5.5