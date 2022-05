La prima volta che è salito a Superga da capitano è stata nel 2017, oggi Belotti torna a leggere i nomi alla lapide. E il prossimo anno?

“I campioni d’Italia. Bacigalupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino, Bongiorni, Castigliano…” e poi tutti gli altri nomi fino a quello di Bonaiuti, uno dei membri dell’equipaggio di quell’area che quel maledetto 4 maggio si schiantò a Superga. Negli anni sono tanti i capitani del Torino che hanno letto quei 31 nomi alla lapide, ricordare quei 31 uomini (prima ancora che campioni) periti dopo un lungo viaggio quando ormai erano giunti alle porte di casa. Dal 2017 questo onore ce l’ha Andrea Belotti che questo pomeriggio, alle 17, salirà ancora una volta a Superga: prima parteciperà alla messa, poi si recherà proprio di fronte al luogo dello schianto e, circondato dai tifosi e dai compagni di squadra, leggerà ancora una volta quei nomi che non c’è tifoso del Toro che non conosca a memoria.

Belotti a Superga tra l’amore dei tifosi

Ma questo sesto 4 maggio di Belotti da capitano del Torino sarà davvero l’ultimo? Un interrogativo che nei prossimi giorni avrà finalmente una risposta: il campionato sta ormai giungendo al termine e il Gallo dovrà comunicare la decisione presa riguardo al futuro. Inutile dire che la speranza della maggior parte dei tifosi è che rinnovi il contratto e rimanga ancora in granata: le testimonianze di affetto verso il numero 9 non sono mai mancate, come dimostra il fatto che nelle gare casalinghe per tutto l’anno dalla Maratona si siano alzati cori per Belotti, anche quando non era in campo ma era costretto dagli infortuni ad assistere alle partite dalla tribuna. Questo pomeriggio c’è da scommetterci che più di qualche tifoso gli chiederà di restare e chissà che proprio l’ennesima testimonianza d’amore, in un giorno e in luogo particolare come il 4 maggio a Superga, non possano diradare ogni dubbio nella testa del Gallo.